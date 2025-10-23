MSB Duyurdu! TSK Her Türlü Göreve Hazır! Adım Adım Gazze’ye

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bakanlık kaynakları, Gazze Görev Gücünde Türk askerinin de görev yapıp yapmayacağına ilişkin şunları söyledi: “Gazze’de iki yıldır süregelen insani trajedi dikkate alındığında, acil insani yardımın bölgeye ulaştırılması ve yıkılan altyapının yeniden inşa edilmesi öncelikli hale gelmiştir. Bu kapsamda Gazze görev gücünün kurulmasına yönelik olarak Sivil-Asker Koordinasyon Merkezi (Civil-Military Coordination Center - CMCC) tesis edilmiştir. Bu yapıya bağlı olarak güvenlik devriyesi, sivil altyapıların korunması, insani yardım, sınır güvenliği, yerel güvenlik güçlerinin eğitim faaliyetlerinin icra edilmesi ve ateşkesin takip edilmesi görevleri tevdi edilen Uluslararası İstikrar Gücü (International Stabilization Force-ISF)'nün kurulması planlanmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, daha önceki barış misyonlarında edindiği tecrübe ile barışın tesisi ve korunmasında kendisine tevdi edilecek her türlü görevi uluslararası hukuk çerçevesinde üstlenmeye hazırdır.

Bu bağlamda, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz devletimizin ilgili kurumları ile koordineli şekilde hazırlıklarına devam etmektedir. Türkiye ateşkes anlaşmasının 4 garantör ülkesinden biri olarak diğer ülkeler ile diplomatik ve askerî istişareleri sürdürmektedir.”

EUROFIGHTER TEDARİKİ

Bakanlık kaynakları, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Katar’ı ziyareti sırasında gündeme gelen Eurofighter tedariki ile ilgili sorular üzerine şu bilgileri paylaştı: “Yerli ve Millî savaş uçağımız KAAN’ın teslimatları başlayana kadar, TSK’ya verilen görevlerin yerine getirilmesi için gerek duyulacak sistemlerin başta müttefiklerimiz olmak üzere ilgili ülkelerden tedarik edilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda Eurofighter uçağı tedarik edilmesi çalışmalarına devam edilmektedir. Birleşik Krallık ile gerçekleştirilen görüşmelere istinaden gelinen süreçte olumlu adımlar atılmış ve uygun zaman içerisinde tedarik faaliyetlerinin tamamlanması hedeflenmektedir. Eurofighter uçağı tedariki kapsamında sözleşme aşamasına geçildiğinde tarafımızdan resmi bilgilendirmeler yapılacaktır. Bunun dışındaki iddialara itibar edilmemelidir.”

SDG ENTEGRASYON SÜRECİNE UYMALI

Bakanlık kaynakları, Suriye’deki son duruma ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

“Suriye Hükümeti tüm kurum ve birimleri ile yeniden yapılanmaya, ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik gayretli çalışmalarına devam etmektedir. 13 Ağustos 2025 tarihinde ‘Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası’ imzalanması sonrası Suriye hükümetinin talepleri doğrultusunda, savunma ve güvenlik kapasitesini artırmaya yönelik eğitim, ziyaret, danışmanlık ve teknik destek faaliyetleri sürdürülmektedir.

Bununla birlikte SDG terör örgütünün Suriye Ordusuna entegrasyonu kritik öneme sahiptir, bu hususu dikkatle ve hassasiyetle takip ediyoruz. Bu kapsamda; SDG terör örgütü, Suriye ordusuna entegrasyon sürecine uymalı, Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne zarar verecek her türlü eylem ve söylemden vazgeçmelidir. Suriye’nin istikrarı ve güvenliği, bölgenin huzuru için büyük öneme sahiptir. Türkiye, bu doğrultuda Suriye hükümetiyle yakın iş birliğini sürdürmeye ve ‘Tek Devlet, Tek Ordu’ ilkesini desteklemeye kararlıdır.

702 KİLOMETREYE TÜNEL İMHA EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen bilgilendirme toplantısında şunları dedi:

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; terörle mücadelesine, sınırlarımızı korumaya; karada, denizde ve havada ülkemizin savunma ve güvenliğini sağlamaya azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda; Mağara, sığınak ve barınak arama-tarama; mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, Suriye Harekât Alanlarında 8 Ocak’tan bu yana sürdürülen “tünel imha” faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat (302 km) ve Menbic’de (400 km) imha edilen tünel uzunluğu 702 kilometreye ulaşmıştır.

Tesis edilen kademeli güvenlik sistemiyle uluslararası standartlarda korunan hudutlarımızda ise; 281 şahıs yakalanmış, 1 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 24 olmuştur. Hafta içerisinde engellenen 827 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 54 bin 719’a ulaşmıştır. Yine, Hatay hudut hattında bu hafta içerisinde yapılan arama-tarama faaliyetlerinde çok sayıda uçaksavar mühimmatı (2440 adet), el bombası (40 adet), fünye (37 adet), piyade tüfeği (1 adet AK-47) ve roketatar (1 adet RPG) ile üç buçuk kilograma yakın (3.384 gram) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

29 EKİM KUTLAMALARI

Millî Savunma Bakanlığı olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu milletimizle birlikte birçok etkinlikle kutlayacağız. Bu kapsamda, - 29 Ekim’de Anıtkabir’de tören, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tebrikat ve Ankara’da geçit töreni, Deniz Kuvvetlerimiz tarafından 24 gemi ile 24 liman ziyareti, Birçok ilimizde muharip uçak geçişi ile Antalya’da Solotürk, Kırklareli’de Türk Yıldızları tarafından gösteri uçuşları, Mehteran, Armoni Mızıkası ve Bando komutanlıklarımız tarafından birçok ilimizde konserler başta olmak üzere asırlık Cumhuriyetimize yaraşır etkinlikler icra edilecektir. Ayrıca “Askerî Müzelerimiz” 29 Ekim’de halkımız tarafından ücretsiz olarak ziyaret edilebilecektir.”

