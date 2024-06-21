Gazze protestolarıyla gündeme gelmişti: SOCAR’ın rafinerisinde kritik arıza

Azerbaycan kamu enerji şirketi Socar, günde 214 bin varil ham petrol işleme kapasitesine sahip Türkiye'deki STAR rafinerisinde mazot üretimi için kullanılan ayrıştırma ünitesinin faaliyetlerini bu ayın başlarında durdurdu.

Reuters'a bilgi veren konuya yakın bir kaynak, hidrojen ünitesindeki arızadan dolayı hidrokraking ayrıştırma ünitesinin kapatıldığını söyledi.

Kaynağın verdiği bilgiye göre söz konusu ünite önümüzdeki günlerde yeniden devreye girebilir.

Socar, arızayla ilgili sorulara yanıt vermedi.

Hidrokraking üniteleri, hidrojen ve bir katalizör kullanarak yüksek kükürtlü vakum gaz yağını (VGO) dizel ve jet gaz yağı gibi daha değerli damıtık yakıtlara dönüştürüyor.

'İSRAİL'E YAKIT TAŞIYOR' PROTESTOLARI

7 Ekim’den bu yana Gazze’ye yönelik saldırıları süren İsrail ile yapılan ticaret kamuoyunca tepkilere neden oluyor. Son olarak İsrail ile ticaretin tamamen bittiği açıklansa da kamuoyuna sürdüğüne yönelik belgeler paylaşılıyor. Bu ticareti devam ettirmekle suçlanan firmalardan biri de Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) oldu. SOCAR'ı İsrail’e ham petrol sattığını gerekçe göstererek protesto eden Filistin İçin Bin Genç grubundan 13 kişinin gözaltına alınmış; bu ticaret iddiası daha çok gündeme gelmişti. Gözaltına alınan gençlerse bugün serbest bırakılmıştı.