Gaziosmanpaşa'da Özge Çamcı aday adaylığını açıkladı

CHP Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Aday Adayı Özge Çamcı , Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Aday Adayı olduğunu duyurdu.

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Gaziosmanpaşa'da Özge Çamcı aday adaylığını açıkladı

CHP Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Aday Adayı Özge Çamcı , Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Aday Adayı olduğunu duyurduğu konuşması adeta bir miting havasında gerçekleşti.

Gaziosmanpaşa Meydanı’nda 3 bin kişinin katılımı ile adaylık açıklaması gerçekleştiren CHP Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Aday Adayı Özge Çamcı halka seslendi.

İlçe meydanında konuşan Çamcı, "Kazanacağımıza olan inancımızla Gaziosmanpaşasızda çalınmadık kapı, sıkılmadık el, yüreğine dokunmadığımız Gaziosmanpaşalı bırakmayacağız." dedi.

CHP İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Aday Adayı Özge Çamcı seçim çalışmaları için sahaya indi, vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi.

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