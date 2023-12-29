Gaziosmanpaşa'da Özge Çamcı aday adaylığını açıkladı
CHP Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Aday Adayı Özge Çamcı , Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Aday Adayı olduğunu duyurdu.
CHP Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Aday Adayı Özge Çamcı , Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Aday Adayı olduğunu duyurduğu konuşması adeta bir miting havasında gerçekleşti.
Gaziosmanpaşa Meydanı’nda 3 bin kişinin katılımı ile adaylık açıklaması gerçekleştiren CHP Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Aday Adayı Özge Çamcı halka seslendi.
İlçe meydanında konuşan Çamcı, "Kazanacağımıza olan inancımızla Gaziosmanpaşasızda çalınmadık kapı, sıkılmadık el, yüreğine dokunmadığımız Gaziosmanpaşalı bırakmayacağız." dedi.
CHP İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Aday Adayı Özge Çamcı seçim çalışmaları için sahaya indi, vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi.
Son Güncelleme: