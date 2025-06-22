Gaziosmanpaşa'da Korkutan Yangın! Dumanlar Gökyüzünü Kapladı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da katı atık tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, çevre ilçelerden gelen takviye itfaiye ekibinin çalışmasıyla söndürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Gaziosmanpaşa'da Korkutan Yangın! Dumanlar Gökyüzünü Kapladı
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Yangın, saat 14.30 sıralarında Gaziosmanpaşa'da Karayolları Mahallesi 568.Sokak’taki katı atık tesisinde çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. İstanbul'un birçok ilçesinden çok sayıda itfaiye ekibi takviye olarak bölgeye sevk edildi.

Gaziosmanpaşa'da Korkutan Yangın! Dumanlar Gökyüzünü Kapladı - Resim : 1

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına birçok noktadan müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. Katı atık tesisinden yükselen alevlerin bitişikte bulunan fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba sarf edildi.

Gaziosmanpaşa'da Korkutan Yangın! Dumanlar Gökyüzünü Kapladı - Resim : 2

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın sonrası katı atık tesisi kullanılamaz hale geldi. Yangını söndüren itfaiye ekiplerinin tesiste bir süre daha soğutma çalışması yapacağı öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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