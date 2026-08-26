Gaziosmanpaşa'da Kadın Cinayeti: Katledilmeden Önce Babasına Son Sözü 'Önümü Kesti, Zarar Verecek' Olmuş

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Kadın cinayetlerine bir yenisi dün saat İstanbul Gaziosmanpaşa Şemsipaşa Mahallesi’nde eklendi. Edinilen bilgilere göre, 51 yaşındaki Hakan Sayacı, yaklaşık 10 yıl boyunca ilişki yaşadığı ve 2 yıl önce kendisinden ayrılan 41 yaşındaki Şerife Gezer’i takibe aldı. Genç kadının sokakta yürüdüğü sırada önünü kesen Sayacı, yanında getirdiği ateşli silahla dehşet saçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde göğsünden ve boynundan ağır yaralandığı belirlenen ve bilinci kapalı olan Gezer, kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştiği sokakta 2 adet boş mermi kovanı buldu.

İŞ YERİNE BARİKAT KURDU, MÜZAKEREYLE YAKALANDI

Silahlı saldırının ardından kaçmaya çalışan Hakan Sayacı, çevredeki bir iş yerine girerek kendisini içeriye kilitledi. Özel harekat ve asayiş ekiplerinin sokağı abluka altına almasının ardından şüpheliyle müzakere süreci başlatıldı. Polisin ikna çalışmaları sonucu teslim olan ve gözaltına alınan Sayacı’nın emniyetteki sorgusunda 'Kasten yaralama' suçundan geçmiş sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

BABASINA SIĞINDI AMA KURTULAMADI

Şerife Gezer'in, vurulmadan hemen önce can havliyle babası Ahmet Gezer’i (67) aradığı belirlendi. Polise acılı baba tarafından verilen ifadede, kızının son telefon görüşmesinde dehşet içinde, "Baba, Hakan önümü kesti, bana zarar verecek" dediği öğrenildi.

Bu konuşmanın hemen ardından kızının vurulma haberini alan baba Ahmet Gezer, şüphelinin ayrılığı hazmedemediğini, sürekli kızını taciz ettiğini ve cinayeti kıskançlık krizi nedeniyle işlemiş olabileceğini söyledi.

Kaynak: DHA