Gaziosmanpaşa'da Hasta Yakınları, Sağlık Çalışanlarına Saldırdı!

Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün öğle saatlerinde hasta yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı.

İddiaya göre hastane çalışanları; kızları için hastaneye gelen aileye, kızlarının kimliğinin kullanıma uygun olmayacak şekilde kırık, çip kısmında ise eksiklerin olduğunu, bu yüzden işlem yapamayacaklarını söyledi. Duruma sinirlenen hastanın anne ve babası hastane çalışanlarıyla tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle birlikte saldırganlar küfür ederek hastane çalışanlarına saldırdı. Çalışanların içinde bulunduğu odanın camını kıran hasta yakınlarını hastanenin güvenlik görevlileri tarafından hastaneden çıkarıldı.

Kaynak: DHA