Gaziantep'te zincirleme kaza! 1 ölü, 6 yaralı

Gaziantep'te çarpışmanın etkisiyle biri yanan ve toplam 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Gaziantep'te zincirleme kaza! 1 ölü, 6 yaralı

Gaziantep çevre yolu Kilis ve İbrahimli kavşakları arasında sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 34 HGF 244, 27 AJG 930 ve 27 ACK 930 plakalı otomobiller çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 27 ACK 930 plakalı otomobil alev aldı.

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yanan araçtan çıkardığı kadın sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı
Kazançları çok fazla! 7 kadın kurdu, şimdi siparişlere yetişemiyorlar Kazançları çok fazla! 7 kadın kurdu, şimdi siparişlere yetişemiyorlar
Parası olan en çok oraya göç ediyor! Akın akın İstanbul'dan geliyorlar Parası olan en çok oraya göç ediyor! Akın akın İstanbul'dan geliyorlar
Diyanet Vakfı'na on binlerce euroluk hibe Diyanet Vakfı'na on binlerce euroluk hibe
ÇOK OKUNANLAR
Metin Uca, son röportajında vasiyetini açıklamış Metin Uca, son röportajında vasiyetini açıklamış
MASAK raporunun ayrıntıları ortaya çıktı: İşte Dilan Polat'ın beden işçiliğinden holding sahipliğine uzanan hayatı İşte Dilan Polat'ın beden işçiliğinden holding sahipliğine uzanan hayatı
İslam Memiş 'bu işin arkası tufan' diyerek uyardı: Altını olanlar dikkat! İslam Memiş 'bu işin arkası tufan' diyerek uyardı: Altını olanlar dikkat!
TÜİK Yaşam Memnuniyet Araştırması'nın sonuçları açıklandı: İşte ülkenin en mutlu ili! TÜİK Yaşam Memnuniyet Araştırması'nın sonuçları açıklandı: İşte ülkenin en mutlu ili!
İstanbul'da 19 ilçe saatlerce karanlığa gömülecek: İşte elektrik kesintisi yaşanacak yerler İstanbul'da 19 ilçe saatlerce karanlığa gömülecek: İşte elektrik kesintisi yaşanacak yerler