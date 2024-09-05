Gaziantep’te Yoğun Üretim Başladı: Bu Sene Fiyatları Çok Düştü, 1 Kilogramı 18 TL

Gaziantep'te üretimi başladı. Yoğun bir üretim sürecinden geçiyor. Gazianteplilerin vazgeçilmezi olarak biliniyor. Biberlik salçanın bu yıl fiyatları çok düştü, kilosu ortalama 18 TL'den satılıyor.

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Gaziantep’te Yoğun Üretim Başladı: Bu Sene Fiyatları Çok Düştü, 1 Kilogramı 18 TL - Resim: 1

Gaziantep'te biber salçası üretim tesisleri, kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olan salçayı temin etmek isteyen vatandaşların taleplerini karşılamak için yoğun bir mesai harcıyor. Gaziantepliler, her yıl olduğu gibi bu yıl da kışlık salça ihtiyaçlarını karşılamak için salça imalathanelerine akın ediyor. Üretim tesisleri, günlük 20 tona kadar biber salçası üretirken, biber hasadının ardından başlayan yoğun üretim süreci devam ediyor. Biberlerin tarlalardan toplanıp imalathanelere getirilmesiyle başlayan süreç, çeşitli aşamalardan geçirilerek salçaya dönüştürülmesiyle son buluyor. İmalathaneler, biberleri temizledikten sonra ezip yaklaşık 5 gün boyunca güneş altında bekleterek salçaya son şeklini veriyor.

Kaynak: İHA

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