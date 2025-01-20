Gaziantep'te Yangın Faciası! İki Kardeş Öldü

Gaziantep'te bir evde yangın çıktı. Korkunç yangında 1 ve 2,5 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti. Çocukların yangın sırasında evde yalnız olduğu belirlendi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Gaziantep'te Yangın Faciası! İki Kardeş Öldü

Gaziantep'tin Nizip ilçesi Belkız Mahallesi'nde 3 katlı binanın en üst katında, Saçkesen ailesinin yaşadığı evde, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Binadan yükselen dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip yangını 1 saatte söndürdü.

Gaziantep'te Yangın Faciası! İki Kardeş Öldü - Resim : 1

2 KARDEŞ CAN VERDİ

Ekipler evde girdikleri odada, Müslüm (2,5) ile kardeşi Aras Saçkesen'in (1) cesetleriyle karşılaştı. Çocukların cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Gaziantep'te Yangın Faciası! İki Kardeş Öldü - Resim : 2

ANNE EVDE YOKMUŞ

Yangın sırasında çocukların evde yalnız olduğu belirtildi. Babalarının cezaevinde olduğu ifade edilen çocukların anneleri S.S.’nin ise yangın sırasında markete gittiği öne sürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te Yangın Faciası! İki Kardeş Öldü - Resim : 3

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Kaynak: AA-DHA

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