Gaziantep'te Vahşet! Hademe, 6 Yaşındaki Öğrenciyi Bıçakladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gaziantep'in Nizip ilçesi Fıstık Kent Mahallesi'nde 10 Aralık 2025 günü kan donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre, bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan R.Y. isimli kadın, aynı binada oturduğu öğrenci Efecan B.'nin ailesiyle tartışma yaşadı.

ÇOCUĞUN DURUMU İYİ

Tartışmanın büyümesinin ardından R.Y. aynı okulda öğrenci olan Efecan B.'yi bıçaklayarak yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Çocuk tedavi altına alınırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası gözaltına alınan hademe R.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA