Gaziantep'te Traktör Devrildi 1 Ölü 1 Yaralı
Gaziantep'te devrilen traktörün sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
M.Y. (79) idaresindeki 27 P 7519 plakalı traktör, Güngören Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, traktörde bulunan M.G. ise (12) yaralandı.
Yaralı, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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