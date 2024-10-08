Gaziantep'te Traktör Devrildi 1 Ölü 1 Yaralı

Gaziantep'te devrilen traktörün sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı

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Gaziantep'te Traktör Devrildi 1 Ölü 1 Yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

M.Y. (79) idaresindeki 27 P 7519 plakalı traktör, Güngören Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, traktörde bulunan M.G. ise (12) yaralandı.

Yaralı, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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