Gaziantep'te Tekstil Fabrikasında Yangın, Saatlerdir Sürüyor

Gaziantep'te sabah saatlerinde tekstil fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahalesi devam ediyor.

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Kentte, 5'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında, sabah saatlerinde yangın çıktı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Dumanların yükseldiğini gören işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede fabrikanın büyük bölümünü etkisi altına aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı.

Bölgede söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA-İHA

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