Gaziantep'te Tekstil Fabrikasında Yangın

Gaziantep'te sabah saatlerinde tekstil fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kentte, 5'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında, sabah saatlerinde yangın çıktı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Dumanların yükseldiğini gören işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede fabrikanın büyük bölümünü etkisi altına aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin uzun süren çalışmaları neticesinde yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: DHA-İHA

Etiketler
Gaziantep
Son Güncelleme:
İzmir'de Kan Donduran Cinayet! 15 Yaşındaki Ortaokul Öğrencisi Bıçaklanarak Öldürüldü İzmir'de Kan Donduran Cinayet! 15 Yaşındaki Ortaokul Öğrencisi Bıçaklanarak Öldürüldü
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Kılıçdaroğlu'ndan Genel Merkez'e Çağrı: 'Biz Bu Oyunu Bozarız!' Kılıçdaroğlu'ndan Genel Merkez'e Çağrı
ÇOK OKUNANLAR
Kılıçdaroğlu'ndan Genel Merkez'e Çağrı: 'Biz Bu Oyunu Bozarız!' Kılıçdaroğlu'ndan Genel Merkez'e Çağrı
Ziyaretçi Yasağı Geldi: CHP Grup Toplantısında Özgür Özel Kürsüye Çıkacak Grup Toplantısında Özgür Özel Kürsüye Çıkacak
Özgür Özel'den Kapalı Grup Hamlesi Özgür Özel'den Kapalı Grup Hamlesi
Kılıçdaroğlu'ndan CHP Genel Merkezi'nde Kritik Mesajlar 'Koltuk Derdim Yok, Kurultayı Toplayacağım Kimse Merak Etmesin'
Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na Kurultay Yanıtı: O Tarihi İşaret Etti Özel'den Kılıçdaroğlu'na Kurultay Yanıtı