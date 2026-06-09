Gaziantep'te Tekstil Fabrikasında Yangın
Gaziantep'te sabah saatlerinde tekstil fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
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Kentte, 5'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında, sabah saatlerinde yangın çıktı.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Dumanların yükseldiğini gören işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede fabrikanın büyük bölümünü etkisi altına aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Ekiplerin uzun süren çalışmaları neticesinde yangın kontrol altına alındı.
Kaynak: DHA-İHA
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