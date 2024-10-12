Gaziantep'te Suç Örgütüne Operasyon! 18 Kişi Tutuklandı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce silahlı suç örgütüne yönelik 31 adrese helikopter destekli operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda, 8 tabanca, 3 pompalı tüfek, 1 otomatik tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 319 fişek, 2 el telsizi ve 6 bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan 18 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA