Gaziantep'te Suç Örgütüne Operasyon! 18 Kişi Tutuklandı
Gaziantep'te polis ekiplerinin silahlı suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan 18 zanlı tutuklandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce silahlı suç örgütüne yönelik 31 adrese helikopter destekli operasyon gerçekleştirildi.
Yapılan aramalarda, 8 tabanca, 3 pompalı tüfek, 1 otomatik tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 319 fişek, 2 el telsizi ve 6 bıçak ele geçirildi.
Gözaltına alınan 18 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA