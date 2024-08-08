Gaziantep'te Silah Kaçakçılarına Baskın... Av Tüfeğinden Muştaya Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Gaziantep'te silah kaçakçılığını önlemek amacıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda 42 adet silah ele geçirilirken, 21 şüpheli gözaltına alındı.

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Gaziantep'te Silah Kaçakçılarına Baskın... Av Tüfeğinden Muştaya Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik Haziran ayı içerisinde çok sayıda operasyon yapıldı. Operasyonlar kapsamında Şahinbey, Şehitkâmil, Oğuzeli ve Karkamış ilçelerinde 21 ayrı şüpheli şahsın üzerinde, ikametinde, aracında ve işyerlerinde arama yapıldı.

Yapılan arama neticesinde 30 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 12 adet ruhsatsız av tüfeği ve şarjörü, 878 adet tabanca fişeği, 158 adet av tüfeği fişeği, 23 adet tabanca yedek parçası, 8 adet kama, kılı ve muşta ile 4 adet cep telefonu ve sim kart ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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