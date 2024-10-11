Gaziantep'te Sahte Alkol Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerince sahte alkol üreten 3 kişi gözaltına alındı.

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Gaziantep'te Sahte Alkol Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

Yavuzeli ilçesinde İ.G, M.G. ve H.G'nin sahte alkol ürettiği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Şüphelilere ait 3 adreste 4 bin 500 litre sahte alkol, 11 şişe gümrük kaçağı alkol, 2 av tüfeği, 1 tabanca, 3 ton sahte alkol yapımında kullanılan kuru üzüm posası, 1 alkol yapımında kullanılan damıtma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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