Gaziantep’te Kan Donduran Olay! Kız Çocuğunu Darp Edip Bıçakladı!

Gaziantep’te yaşanan olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen F.K., kendisinden kaçarak bir markete sığınan 11 yaşındaki H.E.’ye saldırdı. Küçük çocuğu darp eden ve bıçakla yaralayan şüpheli, yakalandı. Gözaltına alınan F.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son Güncelleme:
Gaziantep’te yaşanan dehşet verici olay, 1 Ocak akşam saatlerinde Çıksorut Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen F.K., henüz bilinmeyen bir sebeple 11 yaşındaki H.E.’ye saldırmak istedi.

Saldırıdan kaçmaya çalışan küçük kız, can havliyle yakındaki bir markete sığındı. Peşinden markete giren şüpheli, burada da çocuğa saldırmayı sürdürdü.

Gaziantep’te Kan Donduran Olay! Kız Çocuğunu Darp Edip Bıçakladı! - Resim : 1

YERE YATIRIP BIÇAKLA SALDIRDI

F.K., küçük kızı yere yatırarak üzerine oturdu. Ardından cebinden çıkardığı bıçakla çocuğu yaraladı.

Gaziantep’te Kan Donduran Olay! Kız Çocuğunu Darp Edip Bıçakladı! - Resim : 2

SALDIRGAN YAKALANDI

Yaşananlar marketin güvenlik kameralarına yansırken, çevredeki esnafın müdahalesiyle çocuk saldırgandan kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli F.K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Gaziantep’te Kan Donduran Olay! Kız Çocuğunu Darp Edip Bıçakladı! - Resim : 3

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, küçük çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Kaynak: DHA

Gaziantep
