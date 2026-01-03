Gaziantep’te Kan Donduran Olay! Kız Çocuğunu Darp Edip Bıçakladı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gaziantep’te yaşanan dehşet verici olay, 1 Ocak akşam saatlerinde Çıksorut Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen F.K., henüz bilinmeyen bir sebeple 11 yaşındaki H.E.’ye saldırmak istedi.

Saldırıdan kaçmaya çalışan küçük kız, can havliyle yakındaki bir markete sığındı. Peşinden markete giren şüpheli, burada da çocuğa saldırmayı sürdürdü.

YERE YATIRIP BIÇAKLA SALDIRDI

F.K., küçük kızı yere yatırarak üzerine oturdu. Ardından cebinden çıkardığı bıçakla çocuğu yaraladı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Yaşananlar marketin güvenlik kameralarına yansırken, çevredeki esnafın müdahalesiyle çocuk saldırgandan kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli F.K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, küçük çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Kaynak: DHA