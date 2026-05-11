Gaziantep'te Film Sahnelerini Aratmayan Dehşet Kamerada! Rehin Alınan Taksici: Polisi Vuracaktı, Namluya Yapıştım

Gaziantep’in Araban ilçesinde başlayıp şehir merkezindeki Galericiler Sitesi'nde son bulan silahlı rehin alma ve çatışma olayının ardından adli süreç tamamlandı. Yanındaki Gülbahar Y. (36) ile birlikte bindiği ticari taksinin şoförünü rehin alarak kontrol noktalarındaki emniyet güçlerine ateş açan Semih Çalışkan (31), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kilometlerce süren tehlikeli kovalamaca, 20 yıllık taksi şoförü Ramazan Yıldırım'ın (42) direksiyon başında gösterdiği soğukkanlılık ve canı pahasına yaptığı müdahaleyle bir faciaya dönüşmeden engellendi.

'SİVİL ARAÇLARA SİLAH ÇEKEREK YOLU AÇTIRDI'

Uğradığı saldırıyı ve yaşadığı dehşet anlarını aktaran kahraman taksi şoförü Ramazan Yıldırım, şüphelinin güzergah boyunca sürekli ateş ettiğini belirtti.

Yıldırım, "İnternet üzerinden gelen çağrı üzerine adrese gittim. Şahıs elindeki silahla yanındaki kadını kendisine siper etmiş şekilde bekliyordu. Durumu fark edip kaçmak istedim ancak silahı bana doğrultarak arka koltuğa bindi. Hareket ettikten 5 kilometre sonra ilk polis otosunu görünce ateş açtı. Ardından Yavuzeli ilçesindeki uygulama noktasında ve sonraki iki farklı barikatta durmayarak ekiplere kurşun yağdırdı. Kırmızı ışıklarda durmama izin vermiyor, sivil araçlara silah çekerek yolu zorla açtırıyordu" dedi.

'POLİSİ VURACAKTI, NAMLUYA YAPIŞTIM'

Kovalamacanın son bulduğu şehir merkezinde polisin hayatını kurtarmak için kendisini feda eden Yıldırım, o anları şöyle anlattı:

"Ekipler önümüze barikat kurmuştu. Biz araçta olduğumuz için polisler zarar görmeyelim diye havaya ateş ediyordu. O sırada şahıs, çok yakınındaki bir polis memurunu hedef aldı ve ateş etmek üzereydi. Ön koltuktan arkaya uzanarak silahın namlusunu tuttum ve merminin polise isabet etmesini engelledim. Ardından son gücümle arkaya dönüp elindeki silahı söktüm aldım. Kapıyı açarak ekiplere içeri girmelerini söyledim. Bu boğuşma sırasında elim parçalandı ve hastanede 7 dikiş atıldı. Yaralanmam hiç önemli değil, tek bir Türk polisine bile zarar gelmedi ya, benim tek tesellim budur."

Kaynak: İHA