Gaziantep'te Feci Kaza: Kamyonet Şarampole Uçtu! 1 Ölü, 22 Yaralı

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi kırsal Yakacık Mahallesi yakınlarında, tarım işçilerini taşıyan Ahmed H. idaresindeki 27 MC 6450 plakalı kamyonet, önünde seyir halinde olan Ertuğrul T.'nin kullandığı 35 EA 2946 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan tarım işçilerinin bulunduğu kamyonet, savrularak yol kenarındaki şarampole uçtu.

TARIM İŞÇİLERİNDEN 1'İ ÖLDÜ, 22'Sİ YARALANDI

Feci kazanın ardından kamyonet kasasında bulunan tarım işçileri etrafa savruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kazada yaralanan 8'i ağır 23 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan biri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA