Gaziantep'te Fabrika Yangını

Gaziantep’te bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi ile müdahale ediliyor.

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Yangın, Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir tekstil fabrikasında çıktı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler yangına müdahale etmeye başladı.

Ekiplerin, yangına 34 araç ve 80 personelle müdahalesi sürüyor.

Kaynak: DHA-İHA

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