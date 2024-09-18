Gaziantep'te 'Enişte' Dehşeti: Kayınbiraderlerine Ateş Açtı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Narlıtepe Mahallesi'nde iddiaya göre, Abdullah K. ile kayınbiraderleri Metin ve Hıdır K. arasında alacak verecek meselesi yüzünden 27 ANS 700 plakalı araç içerisinde tartışma yaşandı. Kavga sırasında madde bağımlısı olduğu öne sürülen enişte Abdullah K.'nin ateşlediği silahtan çıkan kurşunlar kayınbiraderleri Metin ve Hıdır K.'ya isabet etti.

SALDIRGAN KAÇTI

Yaralı kardeşler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kardeşlerden Metin K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırganın kaçtığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA