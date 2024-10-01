Gaziantep'te Ele Geçirildi! 1,5 Milyon TL Değerinde
Gaziantep'te jandarma ekiplerinin 5 şahsa yönelik yaptığı operasyonda piyasa değeri 1 milyon 550 bin TL olan gümrük kaçağı sigara ile tütün ele geçirildi.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkâmil ve Nurdağı ilçelerinde kaçakçılık yaptığı tespit edilen 5 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda şahıslara ait ikamet ve araçlarda yapılan adli aramalar neticesinde piyasa değeri 1 milyon 550 bin TL olan gümrük kaçağı 12 bin 940 paket sigara ile 1 ton 150 kilo tütün ele geçirildi.
Yakalanan 5 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA