Gaziantep'te Ele Geçirildi! 1,5 Milyon TL Değerinde

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin 5 şahsa yönelik yaptığı operasyonda piyasa değeri 1 milyon 550 bin TL olan gümrük kaçağı sigara ile tütün ele geçirildi.

Gaziantep'te Ele Geçirildi! 1,5 Milyon TL Değerinde

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkâmil ve Nurdağı ilçelerinde kaçakçılık yaptığı tespit edilen 5 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda şahıslara ait ikamet ve araçlarda yapılan adli aramalar neticesinde piyasa değeri 1 milyon 550 bin TL olan gümrük kaçağı 12 bin 940 paket sigara ile 1 ton 150 kilo tütün ele geçirildi.

Yakalanan 5 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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