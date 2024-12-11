Gaziantep'te Deprem! Kandilli Rasathanesi Verileri Açıkladı
Kandilli Rasathanesi, Gaziantep'te 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Gaziantep Nurdağı'nda saat 23.25'te 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 8.8 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 10, 2024
BASPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP) https://t.co/VOnLh3BWqt
10.12.2024, 23:25:56 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 8.8 km#Kandilli
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