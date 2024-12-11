Gaziantep'te Deprem! Kandilli Rasathanesi Verileri Açıkladı

Kandilli Rasathanesi, Gaziantep'te 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Gaziantep'te Deprem! Kandilli Rasathanesi Verileri Açıkladı

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Gaziantep Nurdağı'nda saat 23.25'te 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 8.8 kilometre olarak kaydedildi.

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