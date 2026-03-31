Gaziantep'te Dehşet! Kalbinden Bıçaklanan Çocuk Öldü

Gaziantep’te iki arkadaş arasında çıkan tartışma kanlı bitti. 17 yaşındaki bir şüphelinin bıçakladığı 15 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep’te iki arkadaş arasında çıkan tartışma, ölümle sonuçlandı. Gazikent Mahallesi’ndeki Gençlik Merkezi tesisleri bahçesinde meydana gelen olayda, 15 yaşındaki Müslüm Yılmaz ile 17 yaşındaki M.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

İddiaya göre arbede sırasında M.G., Müslüm Yılmaz’ı kalbinden bıçakladı. Ağır yaralanan Yılmaz, kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan Müslüm Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yılmaz’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayın ardından kaçan şüpheli M.G.’nin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

