Gaziantep'te Büyük Skandal! 30 Ağustos Kutlamalarında Haniye Posteri Açıldı, Gaziler Alanı Terk Etti

Gaziantep’te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında büyük bir saygısızlık yaşandı.

Gaziantep’te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanında yapılan çelenk koyma töreninde öldürülen Hamas lideri Haniye’nin posterlerinin asılı olması tepkilere neden oldu.

Alanda Atatürk resminin ve Türk bayrağının yer almadığını gören vatandaşlar ve gaziler alanı terk etti.

ATATÜRK POSTERİ ASILDI

Alana gelen CHP’liler ise Haniye posterini indirip yerine Atatürk posteri ve Türk bayrağı astı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü ve Şahinbey Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Hasan Şencan skandalı sosyal medya hesabından paylaştı.

Şencan paylaşımında, "Gaziantep’te Zafer Bayramı kutlamalarında Demokrasi Meydanına Hamas Liderinin fotoğrafını asmışlar. Atatürk’ün fotoğrafları olmadığı için Gazilerimiz alanı terk ederek, protesto ediyorlar. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.