Gaziantep'te Beyaz Altında Hasat Başladı: Rekor Verim Yüzleri Güldürdü

Karataş, pamuk üretiminin zahmetli ve maliyetli olduğuna vurgu yaparak, "Bu yıl elde ettiğimiz ürün için ÇUKOBİRLİK'in 43 randıman kütlü pamuk fiyatını 25 TL olarak açıklaması üreticiler olarak bizi memnun etmedi. Girdi maliyetlerini göz önünde bulundurunca, fiyatın en az 30 TL olması gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.