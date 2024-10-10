Gaziantep'te Beyaz Altında Hasat Başladı: Rekor Verim Yüzleri Güldürdü
Gaziantep'in Araban ilçesinde, 15 bin dönümlük alanda pamuk hasadına başlandı. 2024 yılının ilk makineli pamuk hasadında, yüksek rekolte beklentisiyle yüzleri gülen üreticiler, ÇUKOBİRLİK'in belirlediği kilogram başına 25 TL'lik fiyatın yetersiz olduğunu belirterek, bu rakamın en az 30 TL'ye çıkarılmasını talep ediyor.
Kaynak: AA
Araban'da başlayan makineli pamuk hasadı, üreticiler için verimli geçerken, fiyatlardaki düşüklük, çiftçilerin sevincini gölgeledi. Yüksek maliyetlerle üretim yapan çiftçiler, elde ettikleri gelirin masraflarını karşılamadığını ifade ederek yetkililerden fiyat konusunda destek bekliyor.
DÖNÜM BAŞINA 500 KİLO HASAT YAPILIYOR
Pamuk üreticisi Yusuf Karataş, yaptığı açıklamada, bu yıl makineli hasada geçtiklerini belirterek, "Araban Ovası'ndaki 240 dönümlük arazimizde, dönüm başına 450-500 kilogram pamuk hasat ediyoruz. Geçen yıllara göre rekolte artışı yüzümüzü güldürdü. Yeni hasat dönemimizin tüm üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Karataş, pamuk üretiminin zahmetli ve maliyetli olduğuna vurgu yaparak, "Bu yıl elde ettiğimiz ürün için ÇUKOBİRLİK'in 43 randıman kütlü pamuk fiyatını 25 TL olarak açıklaması üreticiler olarak bizi memnun etmedi. Girdi maliyetlerini göz önünde bulundurunca, fiyatın en az 30 TL olması gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.