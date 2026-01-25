Gaziantep'te 4,1 Büyüklüğünde Deprem

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 19.13'te deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Nurdağı ilçesi olan 4,1 büyüklüğündeki depremin derinliği 7,82 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi