Gaziantep'te 4,1 Büyüklüğünde Deprem
Gaziantep'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 19.13'te deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Nurdağı ilçesi olan 4,1 büyüklüğündeki depremin derinliği 7,82 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 25, 2026
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Nurdağı (Gaziantep)
Tarih:2026-01-25
Saat:19:13:26 TSİ
Enlem:37.14083 N
Boylam:36.92139 E
Derinlik:7.82 km
Detay:https://t.co/BL0pPdIyIq@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi