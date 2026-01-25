Gaziantep'te 4,1 Büyüklüğünde Deprem

Gaziantep'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Gaziantep'te 4,1 Büyüklüğünde Deprem
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 19.13'te deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Nurdağı ilçesi olan 4,1 büyüklüğündeki depremin derinliği 7,82 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

