Gaziantep’te 356 Bin Liralık Ceza

Gaziantep’te otoyolda çeşitli trafik kurallarını ihlal eden 215 araca 356 bin TL trafik idari para cezası uygulandı.

Gaziantep’te 356 Bin Liralık Ceza
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gaziantep’te otoyolda çeşitli trafik kurallarını ihlal eden 215 araca 356 bin TL trafik idari para cezası uygulandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması Timleri, otoyolda son bir ay içerisinde dron destekli çok sayıda denetim yaptı.

İcra edilen dron destekli denetim faaliyetlerinde 215 araç plakasına ve sürücüsüne sol şeridi sürekli işgal ederek trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, otoyol üzerinde dönüşün yasak olduğu yerden dönüş yapmak, seyir halinde cep telefonu kullanmak ve emniyet kemeri kullanmamak gibi çeşitli kural ihlalleri sebebiyle 356 bin 66 TL trafik idari para cezası uygulandı.
Ekiplerin benzer denetim faaliyetlerinin devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Bağcılar'da Şüpheli Ölüm! Misafir Evinde Hayatını Kaybetti Bağcılar'da Şüpheli Ölüm! Misafir Evinde Hayatını Kaybetti
15 LGS Birincisi Samsun'dan Çıktı 15 LGS Birincisi Samsun'dan Çıktı
Tansiyon Ölçümünde Dikkat! Kol Farkı Erken Ölüm Sinyali Olabilir Tansiyon Ölçümünde Dikkat! Kol Farkı Erken Ölüm Sinyali Olabilir
Baş Ağrısıyla İlgili Az Bilinen 5 Gerçek! Bu Bilgiler Sizi Şaşırtabilir Baş Ağrısıyla İlgili Az Bilinen 5 Gerçek! Bu Bilgiler Sizi Şaşırtabilir
ÇOK OKUNANLAR
Terör Örgütü PKK, Silahları Böyle Yaktı: İşte Tarihi Günden İlk Kareler... Tarihi Günden İlk Kareler
Kredi Kartı ile Ödemelerde Yeni Yasak: Kurallar Değişti! Artık 81 İlde Zorunlu Olacak Kredi Kartı ile Ödemelerde Yeni Yasak: Kurallar Değişti! Artık 81 İlde Zorunlu Olacak
Tarihi Günde Kritik Eşik: PKK Silah Bıraktı! İlk Açıklama ve Görüntü Geldi PKK Silah Bıraktı! İlk Açıklama ve Görüntü Geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut Hayatını Kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut Hayatını Kaybetti
Meclis’te Kabul Edildi: Haftalık İzin Kuralları Değişti! Artık 6 Gün Çalışıp 1 Gün İzin Yapılmayacak Meclis’te Kabul Edildi: Haftalık İzin Kuralları Değişti! Artık 6 Gün Çalışıp 1 Gün İzin Yapılmayacak