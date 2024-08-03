Gaziantep'te 30 Bini Aşkın Tarihi Geçmiş Ürün Ele Geçirildi

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi zabıta ekiplerinin bir haftalık denetimleri sonucunda 30 bin adet tarihi geçmiş ürün ele geçirildi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, zabıta ekiplerinin bir haftalık denetimleri sonucunda 30 bin adet tarihi geçmiş ürün ele geçirildiğini açıkladı. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, zabıta ekiplerinin titiz çalışmalarıyla sağlıksız ve kaçak ürünlerin piyasadan toplandığını belirtti. Tahmazoğlu, halk sağlığını tehdit eden bu tür ürünlerle mücadelelerinin aralıksız devam edeceğini de vurguladı.

30 BİNİ AŞKIN TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Ele geçirilen ürünlerle ilgili açıklama yapan ve zabıta ekiplerinin gösterdiği özverili çalışmalara teşekkür eden Tahmazoğlu, “Gaziantep Valimiz Kemal Çeber‘in himayelerinde ve koordinasyonunda Şahinbey Belediyemiz, ticaret il müdürlüğümüz, tarım il ve ilçe müdürlüklerimiz iş birliği içerisinde vatandaşlarımızın sağlığı için 365 gün 7/24 denetimlerimizi aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Yapılan bu denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ve sağlıksız ürünleri anında imha ediyoruz. Ancak farkındalık oluşturmak ve bu denetimlerde ele geçen ürün miktarını vatandaşlarımıza da dikkatini çekmek adına son bir hafta içerisinde yapmış olduğumuz denetimlerde elde etmiş olduğumuz ürünleri burada sizlere göstermek adına sergiledik. Son hafta içerisinde 676 adet market ve gıda satan iş yeri ekiplerimizle birlikte koordinasyon içerisinde denetlendi. Bu denetlemelerde 67 adet iş yerine yasal işlem uygulandı. Yapılan bu denetimlerde tam 30 bin 82 adet son kullanma tarihi geçmiş ürüne el konuldu” dedi.

'ALDIĞINIZ ÜRÜNÜN TARİHİNE MUTLAKA BAKIN'

Tahmazoğlu, “Bu denetimlerde çocuk mamasından çocuklarımızın en çok sevdiği ürünlere ve en çok kullandığımız ürünlerin hepsi var. Biz bilinçli tüketici olarak burada vatandaşlarımızdan şunu talep ediyoruz. Lütfen yaptığınız alışverişlerde aldığınız ürünün mutlaka ve mutlaka son kullanma tarihine bakın. Eğer son kullanma tarihi geçmiş ise alo 174 hattını arayarak ihbarda bulunabilirsiniz. Bu işyerleri anında denetlenecektir. Alo 174 hattı bu iş için kurulmuş bir hat, vatandaşlarımızın bu hattı mutlaka ve mutlaka aramalarını istiyoruz. Özellikle bazen son kullanma tarihi geçmiş olmasına rağmen üzerine ikinci bir etiket yapıştırarak sanki daha kullanma tarihi varmış gibi yanıltmalar da olabiliyor. Bu husus da özellikle vatandaşlarımızın dikkatini çekmek istiyorum. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için önemli. Biz Şahinbey Belediyesi, ticaret müdürlüğümüz, tarım il ve ilçe müdürlüklerimiz ve tüm ekiplerimiz bu denetimlerimizle aralıksız bir şekilde devam edeceğiz” diye konuştu.