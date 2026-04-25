Gaziantep'te 2 Metrelik Tarihi Kitap Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltında

Gaziantep’te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda piton derisi üzerine İbranice altın yazılarla işlendiği belirlenen tarihi kitap ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gaziantep’te piton derisine işlendiği değerlendirilen İbranice altın yazmalı bir kitap ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dolandırıcılık ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Şehitkamil ilçesinde bir şüpheliyi takibe aldı.

KAÇAK KAZIDA BULMUŞ

Yapılan çalışmalarda yabancı uyruklu A.E.’nin kaçak kazı yaptığı ve elindeki tarihi eser niteliğindeki objeleri satmak için müşteri arayışında olduğu tespit edildi. Şüphelinin üstünde ve aracında yapılan aramalarda, yaklaşık 2 metre uzunluğunda piton derisi üzerine İbranice altın yazılar işlendiği değerlendirilen bir kitap ile bu kitabın muhafaza edildiği bakır kılıf ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Gaziantep
Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
