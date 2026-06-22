Gaziantep'e Korku Dolu Anlar! Yolcu Uçağının Lastiği Patladı

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Gaziantep Havalimanı'nda SunExpress'e ait yolcu uçağında yaşanan teknik arıza kısa süreli paniğe neden oldu. Stuttgart'tan Gaziantep'e sefer yapan uçağın inişinin ardından lastiği patladı ve ön iniş takımında hasar oluştu.

Olayın fark edilmesinin ardından havalimanında güvenlik önlemleri artırılırken, ekipler hızla bölgeye sevk edildi. Uçakta bulunan 186 yolcu ile 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi.

Yaşanan olay sonrası pistte önlem amacıyla temizlik ve bakım çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar nedeniyle Gaziantep Havalimanı'ndaki uçuş trafiğine geçici olarak ara verildi. Yetkililer, çalışmaların tamamlanmasının ardından havalimanının yeniden uçuşlara açılacağını bildirdi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından konuya ilişkin şu açıklama geldi: "SunExpress'e ait TC-SPE kuyruk tescilli, Stuttgart–Gaziantep seferini gerçekleştiren yolcu uçağının Gaziantep Havalimanı'na inişinin ardından lastiği patlamış olup ön iniş takımında hasar meydana gelmiştir. Olayın ardından uçakta bulunan 186 yolcu ile 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edilmiştir. Meydana gelen olaya ilişkin gerekli inceleme ve değerlendirmeler ilgili birimlerce yürütülmektedir."