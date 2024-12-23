Gaziantep Üniversitesi'nde Devir Teslim Töreni

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, resmen göreve başladı. Doğan, düzenlenen törenle görevini Prof. Dr. Arif Özaydın’dan devraldı.

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Gaziantep Üniversitesi'nde Devir Teslim Töreni

GAÜN Rektörlük makamında gerçekleşen devir teslim töreninde, Prof. Dr. Arif Özaydın, “Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle üniversitemizin yeni rektörü olarak Prof. Dr. Sait Mesut Doğan atanmıştır. Kendisini tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Üniversitemize, şehrimize, ülkemize hayırlı hizmetler nasip etsin. Biz dört yıl boyunca bu görevi yürüttük. Bu bir bayrak yarışıdır, Prof. Dr. Sait Mesut Doğan'ı tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum” dedi.

Gaziantep Üniversitesi'nde Devir Teslim Töreni - Resim : 1

“HEDEFİMİZ BAŞARI GRAFİĞİNİ YÜKSELTMEK”

Görevi devralan Prof. Dr. Sait Mesut Doğan ise Gaziantep Üniversitesi'ni daha ileriye taşımayı hedeflediklerini belirtti. Doğan, “Prof. Dr. Arif Özaydın'ın da ifade ettiği gibi bu bir bayrak yarışı. Kendisi ve ekibi, özellikle deprem döneminde çok zor zamanlarda üniversitemize ellerinden gelen katkıyı sunmuşlardır. Emekleri için kendisine teşekkür ediyorum. Bundan sonra hedefimiz, üniversitemizi daha ileri noktalara taşımak ve başarı grafiğini yükseltmek olacak” diye konuştu.

Törenin sonunda karşılıklı olarak çiçek takdim edildi.

Gaziantep Üniversitesi'nde Devir Teslim Töreni - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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