Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesinden Rusya’da Sergi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Mahammad Aliyev, Rusya’nın St. Petersburg şehrinde bulunan Baron Stieglitz Resim Akademisi’nde kişisel bir sergi ve masterclass düzenledi.

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Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesinden Rusya’da Sergi

Akademi Rektörü tarafından açılışı yapılan etkinlik, hem akademik çevreler hem de sanatseverler tarafından ilgi gördü.

Sergide, Aliyev’in duygusal derinlik ve doğa temalarını işlediği çeşitli eserleri yer aldı. Sanatçının oluşturucu sürecini detaylandırdığı masterclass etkinliğine akademinin öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı.

Kaynak: İHA

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