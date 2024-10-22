Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesinden Rusya’da Sergi

Akademi Rektörü tarafından açılışı yapılan etkinlik, hem akademik çevreler hem de sanatseverler tarafından ilgi gördü.

Sergide, Aliyev’in duygusal derinlik ve doğa temalarını işlediği çeşitli eserleri yer aldı. Sanatçının oluşturucu sürecini detaylandırdığı masterclass etkinliğine akademinin öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı.

Kaynak: İHA