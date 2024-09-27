Gaziantep Sokaklarında Tehditler Savurdular... Uzun Namlulu Çeteye Ters Kelepçe!

Gaziantep'te bir grup, ellerinde kalaşnikoflarla sokak ortasında tehditler savurdu. Video kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Görüntülerde, 7 kişilik bir çetenin içinde yer alan iki şahsın uzun namlulu silahlarla nöbet tutar gibi durduğu görülüyor.

Görüntülere tepki yaparken, sosyal medya kullanıcıları İçişleri Bakanlığı'na çağrıda bulunmuştu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, şahıslarla ilgili görüntülerin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince incelendiğini belirtti.

7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik, asayiş, TEM, KOM, istihbarat ve devriye ekipleri koordinesinde adres sorgulama ve saha çalışmaları yapıldığını aktaran Yerlikaya, sosyal medyada yer alan şahısların da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, açıklamasında, "Halkımızın huzurunu kaçanlarla, tehdit ve korkuya yol açanlarla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz. Aziz Milletimizin huzuruna kasteden tüm suç odaklarının nefeslerini keseceğiz. Milletimize sözümüz olsun" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem