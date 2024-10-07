Gaziantep Şehir Hastanesi 2,5 Milyon Hastaya Hizmet Verdi

Türkiye'nin en büyük hastaneleri arasında yer alan Gaziantep Şehir Hastanesi, açılışından beri 2,5 milyon hastaya kapılarını açtı.

Son Güncelleme:
Gaziantep Şehir Hastanesi 2,5 Milyon Hastaya Hizmet Verdi

Gaziantep Şehir Hastanesi, açıldığı günden bu yana yaklaşık 2,5 milyon hastaya hizmet verdi.

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin en büyük hastanelerinden biri olan Gaziantep Şehir Hastanesi'nin 335 poliklinik ve acil servisin yanında 1875 yatak kapasitesiyle çalıştığı söyledi.

Hastanenin sadece Gaziantep'in değil, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sağlık hizmeti ihtiyacını karşıladığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 1 yılımızı geride bıraktık. Şimdiye kadar 2,5 milyon hastaya hizmet verdik. Bunun 2 milyonu poliklinik, 500 bini ise acil servis muayenesidir. Servislerde 70 bin, yoğun bakımlarda 15 bin olmak üzere toplam 85 bin hasta yatışı yapılmıştır. Şu anda aktif yoğun bakım yatak sayısı 259'dur. Bugüne kadar hastanemizde toplamda 10 bine yakın doğum gerçekleşti."

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Yer Silme Suyuna Sadece 1 Kaşık Ekleyin Fayansları Daha İyi Parlatıyor Yer Silme Suyuna Sadece 1 Kaşık Ekleyin Fayansları Daha İyi Parlatıyor
NOW TV'de Beklenmedik Bir Veda Daha! Artık Ekranda Olmayacak NOW TV'de Beklenmedik Bir Veda Daha! Artık Ekranda Olmayacak
Hapşırık Komasında Çözülemeyen Gizem: 19 Gündür Kabusu Yaşıyor Hapşırık Komasında Çözülemeyen Gizem
Müge Anlı'da Şoke Eden Anlar! Duyanlar Kulaklarına İnanamadı: Eşi Yüzüne Tükürdü Müge Anlı'da Şoke Eden Anlar! Duyanlar Kulaklarına İnanamadı