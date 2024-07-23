Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolunda Feci Kaza! Ölü ve Yaralılar Var

Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu Nizip ilçesi yakınlarında sabah saatlerinde feci kaza meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet D. idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra savrularak önünde seyreden tıra çarptı. Feci kazanın ardından otomobil hurda yığınına dönerken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

1 ÖLÜ, 6 YARALI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet D. ile otomobilde bulunan İbrahim D., Meryem D., İbrahim D., Yusuf D., Emine D. ve Ali D.'yi ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı. Durumu ağır olan yaralılardan İbrahim D., kaldırıldığı Nizip Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA