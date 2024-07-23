Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolunda Feci Kaza! Ölü ve Yaralılar Var

Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, tıra çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Son Güncelleme:
Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolunda Feci Kaza! Ölü ve Yaralılar Var

Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu Nizip ilçesi yakınlarında sabah saatlerinde feci kaza meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet D. idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra savrularak önünde seyreden tıra çarptı. Feci kazanın ardından otomobil hurda yığınına dönerken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

1 ÖLÜ, 6 YARALI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet D. ile otomobilde bulunan İbrahim D., Meryem D., İbrahim D., Yusuf D., Emine D. ve Ali D.'yi ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı. Durumu ağır olan yaralılardan İbrahim D., kaldırıldığı Nizip Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Mardin'de Feci Kaza! Otomobil Takla Attı: 1 YaralıMardin'de Feci Kaza! Otomobil Takla Attı: 1 YaralıYurttan Haberler

Cengiz Holding'e Ait Maden Ocağında Kaza! 1 Kişi Hayatını KaybettiCengiz Holding'e Ait Maden Ocağında Kaza! 1 Kişi Hayatını KaybettiGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Trafik kazası
Son Güncelleme:
NOW TV'den Sandık Kokusu Dizisine İddialı Rakip: Kadroya Genç Yıldızı Transfer Ettiler NOW TV'den Sandık Kokusu Dizisine İddialı Rakip: Kadroya Genç Yıldızı Transfer Ettiler
Yargıtay Son Noktayı Koydu: Kiracısını Rahatsız Eden Yandı! Kiracısını Rahatsız Eden Ev Sahiplerine Kötü Haber!
Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Gözaltı Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu
Bu Ekmeğe Canan Karatay Bile Onay Verecek! Üstelik 7 Dakikada Hazırlanıyor Bu Ekmeğe Canan Karatay Bile Onay Verecek! Üstelik 7 Dakikada Hazırlanıyor
ÇOK OKUNANLAR
Termometreler 44 Dereceyi Gösterdi, Cadde ve Sokaklar Bomboş Kaldı Termometreler 44 Dereceyi Gösterdi
Dev Bankanın Genel Müdüründen '2025' Uyarısı: 'Rahatlama Beklemeyin' Dedi, Olacakları Anlattı Dev Bankanın Genel Müdüründen '2025' Uyarısı!
Meteoroloji İstanbul Dahil 11 İli Uyardı! Sıcaklıklar Düşüyor, Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Meteoroloji İstanbul Dahil 11 İli Uyardı
Parti İçinden Ali Babacan’a Çok Ağır Suçlamalar: 'Bizim Merkez Sağ Partilerin Hepsi Böyle, Hepsi Diktatör!' 'Bizim Merkez Sağ Partilerin Hepsi Böyle, Hepsi Diktatör!'
Bahçeli'nin İşletmesini CHP'li Belediyeden Aldığı Huzurevinde Fahiş Zam! Bahçeli'ye Geçen Huzurevinde Fahiş Zam!