Gaziantep Merkezli 8 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 14 Tutuklama

Gaziantep merkezli 8 ilde, yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik operasyonda 21 kişi yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gaziantep merkezli 8 ilde yüksek kazanç vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik operasyonda 21 şüpheli yakalandı. Banka ve kripto hesaplarında 2 milyar 322 milyon 162 bin 370 TL'lik para hareketi tespit edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı.

DOLANDIRICILARA YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENDİ

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suç örgütü kurup bilişim sistemlerini kullanarak yüksek kazanç vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma yapıldı.

21 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Operasyon çerçevesinde, sahte internet sitesi kurup yatırım danışmanlığı reklamlarıyla yüksek kazanç vadedip vatandaşları sahte web sitelerine yönlendirerek vatandaşları dolandıran, IBAN ve kripto hesapları aracılığıyla yurt dışı hesaplara para transferi yapan 21 şüpheli tespit edildi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Şüphelilere yönelik Gaziantep merkezli İstanbul, Edirne, İzmir, Samsun, Eskişehir, Mersin ve Giresun olmak üzere toplam 8 ilde tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda 21 şüpheli yakalandı.

ADRESLERDE ARAMALAR YAPILDI

Şüphelilerin adreslerinde yapılan arama sonucunda 22 adet cep telefonu, 25 adet sim kart, 7 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet kripto soğuk cüzdan, 31 adet banka kartı ele geçirildi. Şüphelilerin son iki yıla ait MASAK incelemesinde 40 banka ve 12 kripto hesapta toplam 2 milyar 322 milyon 162 bin 370 TL'lik para hareketinin olduğu tespit edildi.

14 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 14'ü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilirken 7 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

59 Yıl Sonra Bir İlk: Mescid-i Aksa'da İbadet Yasağı! Bayram Namazı Kılanlara Müdahale Mescid-i Aksa'da İbadet Yasağı! Bayram Namazı Kılanlara Müdahale
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı Hayatını Kaybetti: Aleyna Kalaycıoğlu Gözaltına Alındı Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı Hayatını Kaybetti: Aleyna Kalaycıoğlu Gözaltına Alındı
Numan Kurtulmuş'tan Mescid-i Aksa Mesajı! 'Zulmün Şahikası' Kurtulmuş'tan Mescid-i Aksa Mesajı! 'Zulmün Şahikası'
Özgür Özel Bayram Namazını Memleketi Manisa'da Kıldı: 'İran'ın Geleceğine İranlılar Karar Verecek' Özgür Özel Bayram Namazını Memleketi Manisa'da Kıldı
ÇOK OKUNANLAR
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı Hayatını Kaybetti: Aleyna Kalaycıoğlu Gözaltına Alındı Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı Hayatını Kaybetti: Aleyna Kalaycıoğlu Gözaltına Alındı
Antalya'da Yangın Faciası: Anne ve 5 Çocuğu Hayatını Kaybetti Antalya'da Yangın Faciası: Anne ve 5 Çocuğu Hayatını Kaybetti
ABD, İsrail ve İran Savaşında 21'nci Gün: ABD-İsrail'den İran'a Yeni Suikast! İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Öldürüldü İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Öldürüldü
Adana'da Yolcu Otobüsü Devrildi! Bayram Sabahı Acı Haber: 2 Ölü Çok Sayıda Yaralı Adana'da Yolcu Otobüsü Devrildi! Bayram Sabahı Acı Haber: 2 Ölü Çok Sayıda Yaralı
ABD'den Dev Satışa Onay: Körfez Ülkeleri Silahlanıyor ABD'den Dev Satışa Onay: Körfez Ülkeleri Silahlanıyor