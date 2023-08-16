Gazeteler Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasını nasıl gördü? İşte günün gazete manşetleri

16 Ağustos 2023 tarihinde gazeteler hangi manşetle çıktı?

Gazeteler Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasını nasıl gördü? İşte günün gazete manşetleri - Resim: 1
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Gazeteler Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasını nasıl gördü? İşte günün gazete manşetleri - Resim: 2
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Gazeteler Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasını nasıl gördü? İşte günün gazete manşetleri - Resim: 3
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Gazeteler Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasını nasıl gördü? İşte günün gazete manşetleri - Resim: 4
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