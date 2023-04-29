Gazetecilere yine operasyon: Birçok gazeteci gözaltına alındı!

Ankara merkezli bir soruşturma gerekçe gösterilerek bazı kentlerde evlere baskın düzenlendi.

Baskınlarda Diyarbakır Mezopotamya Ajansı (MA) Editörü Sedat Yılmaz ve eşi Selma Yılmaz; İstanbul’da ise Filiz Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu birçok kişi gözaltına alındı.

DAHA ÖNCE DÖRT GAZETECİ DAHA TUTUKLANMIŞTI

Diyarbakır'da geçen hafta başlatılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 10 gazeteciden Beritan Canözer, Remzi Akkaya, Abdurahman Gök ve Mehmetşah Oruç tutuklanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem