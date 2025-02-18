Gazetecilere 'Bilirkişi' Soruşturmasında Duruşma Tarihi Belli Oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının gazetecilere yönelik, "bilirkişinin ifşa edilmesi" ve "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" gerekçesiyle açtığı soruşturmada iddianame kabul edildi. Gazeteciler hakkındaki davanın ilk duruşması 4 Mart'ta saat 09.30'da gerçekleşecek.

Halk TV'nin canlı yayınına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamındaki iddianamede, söz konusu bilirkişi müşteki, Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz, Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker ise şüpheli olarak yer aldı.

İddianamede Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz, Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker hakkında 4'er yıldan 14'er yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi