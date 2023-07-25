Yine gazetecilerin evleri basıldı: Gözaltına alındılar

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bir soruşturma kapsamında Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Delal Akyüz’ün İzmir’deki evine, MA muhabiri Fırat Can Arslan ve gazeteci Sibel Yükler'in de Ankara'daki evlerine polis tarafından baskın düzenlendi.

Gazeteciler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre; İzmir'de Delal Akyüz'ün evinde yapılan arama sırasında galoş giyilmesi zorunlu olmasına rağmen bazı polisler galoş giymedi. Yapılan itiraza da “galoş giymenin zorunlu olmadığını” öne süren bir polis, “Ne olacak temizlersiniz” diyerek yanıt verdi.