Gazeteci Tahir Sarıkaya'ya Tutuklama Talebi

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Soruşturmanın detaylarına göre, gazeteci Tahir Sarıkaya hakkında yürütülen teknik ve mali incelemelerin ardından adli makamlarca yakalama kararı çıkarılmıştı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, dün düzenledikleri operasyonla Sarıkaya'yı gözaltına almıştı. Şüpheli, gerekli adli ve idari işlemler için jandarma komutanlığı binasına götürülerek sorguya alınmıştı.

Tahir Sarıkaya, bugün öğle saatlerinde jandarmadaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Sarıkaya’nın savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

'KAYNAĞI BELİRSİZ PARA GİRİŞLERİ VE KRİPTO TRANSFERLERİ' İDDİASI

Tahir Sarıkaya’nın şahsi ve ticari hesaplarında kaynağı açıklanamayan, yüksek tutarlarda para girişleri ve transferi tespit edildiği, hesap incelemelerinde, bu nakit girdilerinin ve para transferlerinin önemli bir kısmının yurt içi ve yurt dışı tabanlı kripto para borsalarındaki hesaplara aktarıldığı iddia edilmişti.

Aynı soruşturma kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından gözaltına alınan Cem Küçük, 1 Ağustos'ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: İHA