Gazeteci Sedef Kabaş Gözaltına Alındı

Gazeteci Sedef Kabaş, henüz gerekçesi açıklanmayan bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı. Kabaş’ın hangi gerekçeyle gözaltına alındığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kabaş’ın avukatı Uğur Poyraz, "Müvekkilem Sedef Kabaş aradı, gözaltına alındığını söyledi. Ben de şimdi Vatan Emniyet’e geçiyorum" ifadelerini kullandı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Sedef Kabaş Gözaltı
