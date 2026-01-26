Gazeteci Sedef Kabaş Gözaltına Alındı
Gazeteci Sedef Kabaş, henüz gerekçesi açıklanmayan bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı. Kabaş’ın hangi gerekçeyle gözaltına alındığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kabaş’ın avukatı Uğur Poyraz, "Müvekkilem Sedef Kabaş aradı, gözaltına alındığını söyledi. Ben de şimdi Vatan Emniyet’e geçiyorum" ifadelerini kullandı.
Müvekkilem Sedef KABAŞ aradı, gözaltına alındığını söyledi.— Uğur Poyraz (@av_ugurpoyraz) January 26, 2026
Ben de şimdi Vatan emniyete geçiyorum.@SedefKabas
AYRINTILAR GELİYOR...
Kaynak: Haber Merkezi