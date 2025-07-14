'Gazeteci' Özlem Doğan'dan Skandal Atatürk Paylaşımı! O İfadeye Tepki Yağıyor

Milat Gazetesi Ankara Temsilcisi Özlem Doğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef aldığı paylaşımla sosyal medyada tepki topladı. Doğan'ın bu tarz paylaşımları provokasyon amacıyla yaptığını iddia eden kullanıcılar oldu.

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'Gazeteci' Özlem Doğan'dan Skandal Atatürk Paylaşımı! O İfadeye Tepki Yağıyor
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Cumhuriyet ve laiklik karşıtı sözleriyle sosyal medyada sık sık tepki toplayarak gündeme gelen Milat Gazetesi Ankara Temsilcisi Özlem Doğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef aldığı son paylaşımıyla bir kez daha tepki çekti.

Özlem Doğan, Atatürk büstünün yanında "Doğ ey güneş erit taştan adamı" ifadesinin yer aldığı bir fotoğrafı "Foto: Boğaziçi Üniversitesi" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı. Doğan'ın skandal paylaşımına birçok sosyal medya kullanıcısı ateş püskürdü.

'Gazeteci' Özlem Doğan'dan Skandal Atatürk Paylaşımı! O İfadeye Tepki Yağıyor - Resim : 1

'OY VEREBİLMELERİ ACINASI'

Doğan, sonrasında yaptığı bir başka paylaşımında da, Ardahan'da her yıl Atatürk silüetinin görünmesini bekleyen kişilere ilişkin "Ardahan'da sözde Atatürk silüetinin görülmesi sebebiyle bu yıl da kutlamalar yapılmış. Sonra bu ilkel aklıevvellerle dalga geçiyoruz diye kızıyorlar. Şu gölgenin 87 yıl önce ölen Mustafa Kemal’e ait olduğunu düşünenlerin oy kullanmaya hakkı olması çok üzücü ve acınası" dedi.

Özlem Doğan'ın Atatürk'ü hedef alan bu söylemlerinin provokasyon amacı taşıdığını savunan birçok kullanıcı, Doğan'a tepkilerini dile getirdi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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