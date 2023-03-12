Gazeteci Metin Cihan: TSK 1999 depreminde 10 bin 528 kişiyi enkaz altından kurtarmış, 2023'teki depremde ise 327 kişiyi...

Gazeteci Metin Cihan, 1999 Marmara Depremi'nden TSK'nın 10 bin 528 kişiyi enkaz altından kurtardığını 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde ise TSK'nın yalnızca 327 kişi enkaz altından kurtardığını yazdı.

Gazeteci Metin Cihan: TSK 1999 depreminde 10 bin 528 kişiyi enkaz altından kurtarmış, 2023'teki depremde ise 327 kişiyi...

Gazeteci Metin Cihan, Adnan Menderes Üniversitesi'nde TSK'nın doğal afetlerde etkin kullanımına ilişkin yazılan bir tezi paylaştı. 

Tezde yazılan verilere göre, 1999'da depreminde TSK'nın 10 bin 528 kişinin enkaz altından çıkardığı bilgisi yer aldı. 

Cihan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bugün yaptığı açıklamada TSK'nın enkaz altından 327 kişiyi kurtardığına ilişkin açıklamasını hatırlatarak "askerin kışladan çıkarılmaması kararıyla birlikte en az 10 bin kişi ölüme terk edilmiş oldu. tanık olduğumuz en büyük suç" dedi. 

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