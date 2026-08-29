Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’a Tahliye Vaadiyle Para Tuzağı: Pazarlığın Perde Arkası Ortaya Çıktı

Tutuklu gazeteci Mehmet Akif Ersoy’a 'tahliye ve beraatını sağlama' vaadiyle yüksek miktarda para talep ettiği öne sürülen 4 şüpheli, teknik takip sonrası suçüstü yakalandı. Aralarında bir avukatın da bulunduğu şüpheliler tutuklandı.

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Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’a Tahliye Vaadiyle Para Tuzağı: Pazarlığın Perde Arkası Ortaya Çıktı
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca rüşvet suçu yönünden yürütülen soruşturma sırasında, başka bir soruşturma dosyası kapsamında tutuklu bulunan gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un, 20 Ağustos 2026 tarihinde cezaevinde avukat Erel Muallaoğlu tarafından ziyaret edildiği tespit edildi. Görüşmede Muallaoğlu’nun, Ersoy’un tahliye edilmesini sağlayabileceğini belirterek karşılığında yüksek miktarda para istediği belirlendi. Bunun üzerine Mehmet Akif Ersoy, şikayetçi olarak avukatı aracılığıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

İLK TELEFON GÖRÜŞMESİ SAVCININ ODASINDA KAYDA ALINDI

Başvurunun ardından, Muallaoğlu’nun cezaevindeki görüşmede iletişim amacıyla bıraktığı telefon numarası, müşteki vekilinin rızası ve bilgisi dahilinde Cumhuriyet savcısının odasından arandı. Soruşturma savcısı, zabıt katibi ve görevli ekiplerin hazır bulunduğu görüşme ses ve görüntü kaydına alınarak soruşturma dosyasına dahil edildi. Soruşturmanın devamında Ersoy'un avukatı ile şüpheli Erel Muallaoğlu arasında toplam 3 telefon görüşmesi gerçekleştirildiği belirlendi.

BULUŞMA AYARLANDI

Yapılan görüşmelerde Muallaoğlu’nun, Mehmet Akif Ersoy’un tahliyesini sağlayabileceğini öne süren kişi veya kişiler ile Ersoy’un vekilini bir araya getirmek üzere aracılık ettiği tespit edildi. Bunun üzerine taraflar arasında bir buluşma planlandı.

28 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen buluşmaya Erel Muallaoğlu ile birlikte Yavuz Küçükyeşil, Erkan Uzun ve Hacı Eşiyok katıldı. Görüşme sonuna kadar teknik yöntemlerle takip edildi. Yapılan teknik takipte, Mehmet Akif Ersoy’un cezaevinden tahliye edilmesi ve yargılandığı dosyada beraat kararı almasının sağlanması karşılığında yüksek miktarda para talep edildiği tespit edildi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Erel Muallaoğlu, Yavuz Küçükyeşil, Erkan Uzun ve Hacı Eşiyok, buluşmanın ardından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin telefonları ve diğer dijital materyalleri ile bağlantılarının soruşturma kapsamında incelemeye alındığı öğrenildi. Şüphelilerin cezaevindeki kişilere tahliye ve beraat sağlayabilecekleri yönünde taahhütte bulunarak para isteyen bir dolandırıcılık yöntemi kullandıkları öğrenildi.

TUTUKLAMA KARARI

Mehmet Akif Ersoy’dan 'tahliye ve beraat kararı aldırma' vaadiyle para talep eden şüpheliler, ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 'Kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık' suçundan işlem yapıldığı öğrenilen 4 şüpheli, sevk edildikleri Bakırköy 2. Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı.

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'a 'Tahliye' Tuzağı: Biri Avukat 4 Şüpheli Suçüstü YakalandıGazeteci Mehmet Akif Ersoy'a 'Tahliye' Tuzağı: Biri Avukat 4 Şüpheli Suçüstü YakalandıGüncel

Kaynak: DHA

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