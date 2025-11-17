Gazeteci Hikmet Sönmez Ölü Bulundu! İlk İncelemede Çarpıcı Detay

Gazeteci Hikmet Sönmez, evinde ölü bulundu. Yapılan incelemede 84 yaşındaki gazetecinin ölüm nedeni belli oldu.

Bartın’ın tanınan gazetecilerinden Hikmet Sönmez evinde ölü bulundu. Orduyeri Mahallesi 678. Sokak’taki Şirinyuva Sitesi’nde yaşayan Bartın Barış Gazetesi’nin sahibi Sönmez’den haber alamayan yakınları, durumu kontrol etmek için eve gitti.

VARİS KANAMASI NEDENİYLE DÜŞMÜŞ

Kapıyı açan aile bireyleri, 84 yaşındaki Sönmez’i evde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, Sönmez’in ayağındaki varis kanamasına bağlı olarak düşüp hayatını kaybettiği tespit edildi.

Evli ve iki çocuk babası olan Sönmez’in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Cenazenin yarın Zonguldak Asri Mezarlık’ta defnedileceği öğrenildi.

