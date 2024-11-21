Gazeteci Gökhan Özbek Serbest Bırakıldı: Gözaltı Gerekçesi Belli Oldu

Gözaltın alınan gazeteci Gökhan Özbek serbest bırakıldı. Özbek, "2022 yılında Osman Kavala iddianamesindeki hukuksuzlukları eleştirdiğim için verilen hapis cezası adli para cezasına çevrildi. Ödememi yaptım, özgürüm" dedi.

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Gazeteci Gökhan Özbek Serbest Bırakıldı: Gözaltı Gerekçesi Belli Oldu

23 Derece'nin sahibi gazeteci Gökhan Özbek, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak gözaltına alındığını duyurmuştu. Özbek, serbest bırakıldığını da X hesabından duyurdu. Özbek'in paylaşımı şöyle:

"Merhaba dostlar yeniden; 2022 yılında Osman Kavala iddianamesindeki hukuksuzlukları eleştirdiğim için verilen hapis cezası adli para cezasına çevrildi. Ödememi yaptım, özgürüm. Dün Sinan Ateş cinayetinde soruşturma gizliliği ihlali ile ilgili duruşmam varken, bugün gözaltına alınmış olmam da Türkiye’ye özgü olsa gerek.

Yaptığım yorumlar ve analizler sürekli soruşturma ya da dava konusu olsa da işimizi yapmaya devam edeceğiz. Normalleşecek halimiz yok, dün de bugün de yarın da bağımsız gazetecilik yaparak hukuksuzluklarla mücadele edeceğiz. Kısa süre içinde arayıp soran herkese teşekkür ediyorum. Dayanışma bizi güçlendirir. Dostlara teşekkürler… Umudun ötesinde, gerçeğin kıyısındayız…."

Gazeteci Gökhan Özbek Gözaltına AlındıGazeteci Gökhan Özbek Gözaltına AlındıGüncel

Kaynak: Gerçek Gündem

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