Gazeteci Gökhan Özbek Gözaltına Alındı

Gazeteci Gökhan Özbek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını açıkladı.

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Gazeteci Gökhan Özbek Gözaltına Alındı

23 Derece'nin sahibi gazeteci Gökhan Özbek, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak gözaltına alındığını duyurdu.

Özbek'in gözaltı gerekçesi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

DAHA ÖNCE DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Gazeteci Gökhan Özbek'in evine 28 Ağustos'ta da polis ekiplerince baskın düzenlenmiş, evinde arama gerçekleştirildikten sonra Özbek hakkında gözaltı işlemi uygulanmıştı.

Özbek, ifadesinin alınmasının ardından ise serbest bırakılmıştı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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