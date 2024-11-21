Gazeteci Gökhan Özbek Gözaltına Alındı
Gazeteci Gökhan Özbek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını açıkladı.
23 Derece'nin sahibi gazeteci Gökhan Özbek, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak gözaltına alındığını duyurdu.
Özbek'in gözaltı gerekçesi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
Gözaltına alınıyorum.— Gökhan ÖZBEK (@gokhanozbek) November 21, 2024
Kalın sağlıcakla…
DAHA ÖNCE DE GÖZALTINA ALINMIŞTI
Gazeteci Gökhan Özbek'in evine 28 Ağustos'ta da polis ekiplerince baskın düzenlenmiş, evinde arama gerçekleştirildikten sonra Özbek hakkında gözaltı işlemi uygulanmıştı.
Özbek, ifadesinin alınmasının ardından ise serbest bırakılmıştı.
Evime polis geldi.— Gökhan ÖZBEK (@gokhanozbek) August 28, 2023
Arama yapıyorlar.
Kaynak: Gerçek Gündem
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