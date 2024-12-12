Gazeteci Ferit Demir Kalp Krizi Sürecini ve Sonrasını Anlattı: Medi'ye Can Borçluyum

Gazeteci Ferit Demir geçirdiği kalp kriziyle sevenlerini korkutmuştu. Demir, sosyal medya hesabından bir video mesajı paylaştı. Herkese teşekkürlerini ileten Demir, "Beni ısrarla tırmalayarak uyandıran kedimiz Medi'ye can borçluyum" dedi.

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Gazeteci Ferit Demir geçtiğimiz günlerde evinde kalp krizi geçirdi. Demir, yakınları tarafından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp damarlarında tıkanıklık olduğu ve anjiyo işlemi için ameliyat olan Demir'in iki damarına stent takıldığı öğrenildi.

Ferit Demir, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak sevenlerine teşekkür etti. Demir, bugün hayatta olmasını kedisi Medi'ye borçlu olduğunu belirtti.

Ferit Demir, kalp krizi geçirdiği anları ve sonrasında yaşadıklarını X hesabında şöyle anlattı:

"Yaşamak güzel şey...
Ve yine karşınızdayım...
Bir an diğer tarafa gideceğimi hissettim...
Hastaneye gitmek için ayaklandığım sırada adımımı atamadığım o an hayat bitti diye düşündüm...
Neyse ki tam o an göğsümdeki lanet ağrı kısa bir süre durdu...
Sonra doktor müdahalesi...
Yaklaşık 2.5 saat süren anjiyo ve balonla açılan 3 damar sonrasında takılan 4 stent...
Türkiye'nin her yerinde binlerce kişi aradı yazdı sordu... Hiç tanımadığım ismini bilmediğim insanlar hastaneyi ve yoğun bakım ünitesini arayıp durumumu sormuş... Hepsine minnet borçluyum...
Sonra anladım Türkiye'de binlerce kişilik bir ailem varmış...
Özellikle şunu belirtmek isterim.
Sabah kalp krizi geçirdiğini bilmeden yatakta uyumaya devam ederken üzerime gelerek uzunca bir süre beni ısrarla tırmalayarak uyandıran kedimiz Medi'ye can borçluyum...
Tek tek teşekkür etsem yüzlerce sayfa yazı yazmam gerek... Ama şunu yazsam yeterli olur sanırım: Bütün Türkiye artık benim ailem herkes sahip çıktı, merak etti aradı sordu.
Herkese minnet borçluyum..
İyi ki güzel ve iyi insanlar var....
İyi ki beni sizlerle buluşturan bu sevgi yumağının oluşmasını sağlayan Halk TV var...
Bu kalp iyi insanlar için atmaya devam edecek...
Bu kalp sessizlerin çığlığı olmaya devam edecek...
Hepinizi çok seviyorum...."

Gazeteci Ferit Demir Kalp Krizi GeçirdiGazeteci Ferit Demir Kalp Krizi GeçirdiMedya

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Kaynak: Haber Merkezi

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